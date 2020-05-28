Пушков объяснил слова бывшего канцлера Германии об украинском после-карлике

Член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил значение слова «карлик», которое допустил в своем подкасте бывший канцлер Германии Герхард Шредер в адрес посла Украины в Германии Андрея Мельника. Свою точку зрения парламентарий представил в Twitter-аккаунте.

«Ай да Шредер! Откинув лживую политкорректность, назвал атаковавшего его киевского посла в Берлине "каким-то карликом с Украины"», — отреагировал сенатор, добавив, что считает такое оскорбление высокомерным. Тем не менее, иначе охарактеризовать посла Украины, по мнению Пушкова, нельзя. «Но если вы видите перед собой карлика, вы же не назовете его гигантом? Так и быть отныне послу "карликом", как бы ни кипятился», — вступился за Шредера парламентарий.

Он объяснил, что слово «карлик» было употреблено в адрес Мельника исключительно в политическом смысле. «Его рост здесь ни при чем, да и никто не знает его роста. Дэн Сяопин был очень малого роста — 152 сантиметра, но он был политическим гигантом. И никто никогда не посмел бы сравнить его с карликом», — резюмировал Пушков.

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27 мая Шредер назвал украинского посла в ФРГ карликом. Рассуждая о целесообразности сохранения санкций в период пандемии, он подчеркнул, что в период кризиса их стоило бы отменить и усилить международное сотрудничество. «Я пытался указать, что это касается и России. И почему тогда не то посол, не то бывший министр иностранных дел, какой-то карлик с Украины меня критикует?» — возмутился он.

Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар счел подлым и низким заявление бывшего канцлера Германии. Слова Шредера, считают в Киеве, должны стать предостережением для европейских сторонников России, чтобы они «не водились с российскими деньгами».

Страны Евросоюза, а также США и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году. Это произошло после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. Затем в 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

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