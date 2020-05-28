В Ставрополье расширят цифровизацию образования

Власти Ставропольского края планируют расширить цифровизацию образования в регионе с учетом опыта, полученного во время пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 28 мая, сообщил губернатор Владимир Владимиров, передает ТАСС.

«Поручаю министерству образования края обобщить полученный опыт работы на дистанционном режиме и внести предложения по расширению использования информационных и цифровых технологий в образовании. Подчеркиваю — не только в режиме вынужденных ограничений, но и при обычном образовательном процессе», — заявил Владимиров в ходе ежегодного послания в думе региона.

По его словам, пока властям не удалось обеспечить эффективность дистанционного обучения во всех районах края. В первую очередь это связано с тем, что далеко не все населенные пункты имеют устойчивый доступ к интернету, пояснил губернатор. Он также призвал уполномоченные ведомства подготовить предложения по решению данной проблемы.

Цифровизация образовательных и других процессов в российских учебных заведениях предусмотрена нацпроектом «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Он также предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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