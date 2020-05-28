Российский врач заявил о гонке стран за вакциной от COVID-19

Политическая гонка между странами, разрабатывающими вакцину от коронавируса, не должна повлиять на качество самого препарата. Таким мнением в эфире телеканала «Доктор» поделился главный внештатный пульмонолог Минздрава России по ЦФО Андрей Малявин, его слова приводит ТАСС.

«То, что сейчас, из политических соображений форсируются [события], я понимаю, что есть общественная потребность. Но никто не отменял надлежащую клиническую практику — порядок испытаний любых лекарственных препаратов, любых средств воздействия на организм, где во главу была поставлена безопасность», — подчеркнул Малявин. Он добавил, что с подобной ситуацией мир столкнулся во время изобретения прививки от лихорадки денге. Тогда несколько тысяч человек умерли от препарата, который была сделан в «таком ускоренном темпе».

Пульмонолог отметил, что не собирается прививаться первой же изобретенной вакциной. По его словам, никакой подобный препарат не дает стопроцентной защиты от заражения. «Я больше надеюсь на коллективный иммунитет, и вирус уйдет. Будет ситуация примерно такая же как с гриппом», — сказал Малявин. В течение 8-10 лет, пояснил врач, эта болезнь проходит без осложнений и лишь раз в десять лет случается масштабная пандемия с более тяжелыми, чем от COVID-19, последствиями.

Ранее эпидемиолог Александр Горелов заявил, что вакцина от коронавируса скорее всего не будет универсальной. Для каждой группы населения будет разработан отдельный препарат. Прививка, уверен специалист, должна быть безопасна не только для взрослого трудоспособного населения, но и для детей, граждан с хроническими заболеваниями, а также беременных женщин.

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