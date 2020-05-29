Уточнен порядок ношения масок и перчаток в Москве с 1 июня

Передвигаться в Москве по улице с 1 июня можно без перчаток, но маску носить обязательно. Порядок использования средств индивидуальной защиты уточнил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 29 мая.

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«В помещении, в кабинете, если вы работаете один, то это необязательно, а если вы работаете в коллективе, пришли в магазин или в транспорт, то нужно носить и то, и другое», — сказал он.

По его словам, из метро до офиса можно дойти, ограничившись лишь маской.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня. При этом москвичам с понедельника разрешили гулять и заниматься на улице спортом. Делать это можно три раза в неделю и не позднее 21:00. Узнать расписание прогулок можно на сайте mos.ru. График составляется по адресу прописки, а не фактического проживания, однако члены одной семьи могут гулять вместе, даже если прописаны по разным адресам, пишет РИА Новости. Система «прогулочного режима» введена в столице в тестовом режиме.

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