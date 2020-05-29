Российская чиновница похвалилась отсутствием голодных смертей в регионе

Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова похвалилась отсутствием голодных смертей в регионе, заявив, что «никто еще у нас с голоду не умер». Позднее она извинилась за свои слова и объяснила, что имела в виду, на своей странице в Facebook.

«Говорить о том, что у населения нет денег — это не так. Все меры поддержки по линии федерального бюджета и по линии регионального. Никто еще у нас с голоду не умер», — заявила Кочетова на заседании по бюджету, налогам и финансам, отвечая на вопрос местного депутата Игоря Бобкова об обеспечении населения продовольствием. Слова чиновницы приводит региональное издание «Ариг Ус».

Позднее Кочетова написала, что хотела лишь подчеркнуть оперативное введение мер поддержки экономики и граждан. За свой «эмоциональный доклад» чиновница принесла извинения жителям региона, оказавшимся в трудной ситуации.

Ранее в Саратовской области местная чиновница Лидия Бузовчук прокомментировала в соцсети запись о материальной помощи семьям с детьми, описав время до материнского капитала в России словами «раньше никогда денег за рождение детей не давали и жили как-то, не скулили». По ее мнению, вместо выдачи маткапитала государство должно помогать пенсионерам. По факту высказывания чиновницы была проведена проверка. В результате Бузовчук отстранили от должности исполняющей обязанности директора Центра молодежных инициатив.

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