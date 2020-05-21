Крымская чиновница извинилась за пожелание сдохнуть собачкам отдыхающих жителей

Глава администрации города Алушта в Крыму Галина Огнева извинилась за пожелание «сдохнуть» собакам, принадлежащим нарушителям карантина. Об этом сообщает РИА Новости.

Крымская чиновница пояснила, что позволила себе это высказывание «на эмоциях». «Приношу свои извинения, потому что мы действительно много "воевали" в этом регионе за безопасность территории Зеленогорья, и, может быть, не сдержала эмоции», — сказала Огнева, добавив, что она сама хозяйка двух собак.

Ее реакция была связана с тем, что жители города не воспринимают требования о самоизоляции, а в выходные в районах на побережье наблюдается большое число отдыхающих людей.

О высказывании главы администрации города стало известно ранее 21 мая. Чиновница заявила это во время выступлений одной из участниц совещания. Та рассказала, что двое гостей города расположилась на одном из местных пляжей с палаткой и двумя собачками. Огнева заявила: «Чтоб они сдохли, эти собачки», — это четко слышно на видеозаписи.

Режим всеобщей строгой самоизоляции на полуострове с 18 мая отменен для всех, кроме людей старше 65 лет. Сняты ограничения по работе предприятий, однако всем объектам курортной отрасли, общепиту и предприятиям с массовым скоплением людей работать пока запрещено. В общей сложности в Крыму выявлено 314 случаев инфицирования.

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