Крымская чиновница пожелала сдохнуть собачкам нарушителей карантина

Глава администрации города Алушта в Крыму Галина Огнева пожелала сдохнуть собачкам нарушителей карантина. Об этом она заявила на заседании оперативного штаба, видеозапись с ее высказыванием опубликовал Telegram-канал «ZORRO из Крыма».

Чиновница заявила это во время выступлений одной из участниц совещания. Та рассказала, что двое гостей города расположилась на одном из местных пляжей с палаткой и двумя собачками. Огнева заявила: «Чтоб они сдохли, эти собачки», — это четко слышно на видеозаписи.

В разговоре с изданием «Подъем» Огнева заявила, что произнесла фразу «Да ну их, этих собак», это произошло «три или четыре недели назад». По словам чиновницы, она не имела в виду ничего плохого, так как сама держит двух собак, которых любит и заботится о них. Глава администрации добавила, что извинится на следующем заседании штаба.

Ранее в Саратовской области уволили чиновницу Лидию Бузовчук, которая прокомментировала запись во «ВКонтакте» о помощи семьям с маленькими детьми словами «раньше никогда денег за рождение детей не давали и жили как-то, не скулили». По ее мнению, государство должно помогать пенсионерам, а не выплачивать маткапитал.

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