Застрявшую в море семью спасли за считаные секунды до гибели

В британском городе Лландидно, Уэльс, супругов и двух их детей, застрявших в море, спасли за считаные секунды до смерти. Об этом сообщает издание The Sun.

Семья оказалась во время прилива на узком песчаном выступе более чем в 180 метрах от берега. Они позвонили в службу спасения, которая направила им на помощь сотрудников береговой охраны. Команда спасателей усадила британцев на борт за мгновение до того, как песок ушел под воду.

Представитель береговой охраны подчеркнул, что спасение произошло за несколько секунд до потенциальной трагедии.

«Оставайтесь дома, — призвал спасатель. — Сейчас, как никогда, мы просим граждан отнестись с уважением к нашему побережью. Море все еще представляет для вас опасность. Мы в любом случае придем вам на помощь, но помните, что ваши поступки могут подвергать опасности не только вас, но и работников службы спасения. Пожалуйста, позаботьтесь о себе в это неспокойное время».

В прошлом году сообщалось, что на побережье в английском городе Шерингем, графство Норфолк, отец застрял в опасном месте, спасая поскользнувшегося на камнях ребенка. Ногу британца успешно освободили, он отделался незначительными травмами. Никто из присутствовавших не пострадал.

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