Мужчина спасал ребенка и застрял в каменных глыбах

На побережье в английском городе Шерингем, графство Норфолк, мужчина застрял в опасном месте, спасая поскользнувшегося на камнях ребенка. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 июля. По словам сотрудника службы береговой охраны Тони Гарбутта (Tony Garbutt), пострадавший покидал пляж вместе с семьей, когда один из его детей поскользнулся на каменных глыбах. Отец помог ребенку подняться, однако поскользнулся сам и застрял ногой между двумя валунами.

Очевидцы вызвали бригаду спасателей. Мужчина несколько часов ожидал помощи, находясь по шею в морской воде. В ходе спасательной операции ему удерживали голову над водой и давали дыхательный аппарат.

Ногу британца успешно освободили, он отделался незначительными травмами. Никто из присутствовавших не пострадал.

В июне сообщалось, что в американском штате Флорида мужчина совершил впечатляющий прыжок в бассейн, чтобы спасти младенца. Он перемахнул через ограду высотой 120 сантиметров, нырнул в воду и выудил тонущего сына.

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