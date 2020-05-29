Курение на рабочем месте обернулось стрельбой

Житель тайской провинции Каласин арестован по подозрению в том, что обстрелял на заводе коллегу, который попросил его не курить на рабочем месте. Об этом сообщает сайт Asia One.

Во вторник, 26 мая, 23-летний Наттапон Канхом сделал замечание своему коллеге — 27-летнему Тиравату Тамканти (Thirawat Thamkantee) за курение в неположенном месте.

В ответ на это Тамканти выхватил пистолет и открыл стрельбу по коллеге. Произошедшее попало на запись камеры наблюдения. Ранив коллегу в правое бедро, мужчина покинул место происшествия. Потерпевший рассказал, что Тамканти выстрелил в него пять раз.

Местные полицейские узнали, что мужчина мог отправиться к родственникам в провинцию Районг. Они передали информацию коллегам, и полицейские Районга выследили Тамканти на каучуковой плантации. Через два часа они арестовали подозреваемого. Как сообщается, мужчина был вооружен.

Ему предъявили обвинение в покушении на убийство и ношении оружия в общественном месте без разрешения.

Ранее сообщалось, что житель Индонезии заманил свою коллегу на кокосовую плантацию, задушил и поджег ее тело из-за того, что она слишком часто называла его толстым. Он задушил и поджег тело при помощи заранее купленного бензина.

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