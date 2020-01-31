Мужчина убил и сжег называвшую его толстым коллегу

Житель Индонезии заманил свою коллегу на кокосовую плантацию, задушил, и поджег ее тело из-за того, что она слишком часто называла его толстым. Об этом сообщает портал Asia One.

27-летний Али Хери Санджайя (Ali Heri Sanjaya) и 18-летняя Росида вместе работали в ресторане и были знакомы с детства, так как их семьи жили рядом.

Росида часто подкалывала Санджайю из-за его лишнего веса: она при всех обзывала его толстым и сравнивала с борцом сумо. Из-за этого он чувствовал себя подавленным и униженным.

24 января Санджайя попросил Росиду подвезти его домой после работы на ее мотоцикле. Когда они проезжали мимо кокосовой плантации, он заставил ее слезть с мотоцикла, задушил и поджег тело при помощи заранее купленного бензина.

После убийства он забрал мотоцикл и мобильный телефон коллеги и продал их за 5,2 миллиона индонезийских рупий (24,4 тысячи рублей), чтобы расплатиться с долгами. От полицейских Санджайя скрывался в отеле.

Когда 24 января Росида не пришла домой, семья заподозрила, что с ней что-то случилось и сообщила в полицию о ее исчезновении. Сотрудники правоохранительных органов нашли Санджайю и арестовали его. Ему грозит смертная казнь или тюремное заключение сроком от 20 лет до пожизненного.

Ранее сообщалось, что сотрудник компании из немецкого города Шлос-Хольте-Штукенброк четыре года провел в коме и скончался после того, как съел отравленный коллегой бутерброд. Отравитель, известный как Клаус О., в течение нескольких лет добавлял в еду коллег ртуть, ацетат свинца и другие вещества.

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