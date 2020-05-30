«Роскосмос» отреагировал на запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска открывает новый этап для мировой космической программы. Так отреагировал исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев. Об этом пишет РИА Новости.

«Мне хотелось бы поприветствовать наших американских коллег», — сказал он. По словам Крикалева, сейчас начался очередной цикл испытаний пилотируемого корабля, такой же уже летал в беспилотном варианте.

Однако старт Crew Dragon открыл новый этап в пилотируемой программе, поскольку сейчас появятся новые возможности и резервы, считает он. «Успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной программе», — сказал Крикалев.

30 мая в 22:22 ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon c астронавтами НАСА Робертом Бенкеном и Дугласом Херли на борту стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде к Международной космической станции (МКС). Пуск к МКС стал вторым для Crew Dragon и первым, проходящим с экипажем на борту. Стыковка Crew Dragon и МКС должна состояться примерно через 19 часов после старта.

С 2011 года людей на МКС доставляют исключительно российские пилотируемые космические корабли серии «Союз». Соответствующий контракт НАСА и «Роскосмоса», предполагающий доставку на МКС одного астронавта за 90 миллионов долларов, завершается в октябре 2020 года.

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