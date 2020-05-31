Раскрыты дальнейшие перспективы сотрудничества НАСА и «Роскосмоса»

Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн раскрыл дальнейшие перспективы сотрудничества с «Роскосмосом» после запуска в США пилотируемого космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Об этом он рассказал в ходе брифинга, траслировавшегося на сайте ведомства.

По его словам, сотрудничество России и США в космической сфере будет продолжаться. «Они ["Роскосмос"] верят в партнерство, и я думаю, что оно останется прочным», — выразил уверенность Брайденстайн.

Он добавил, что не беседовал лично с главой российской корпорации Дмитрием Рогозиным после старта Crew Dragon, однако видел его высказывания. «Конечно же, он поздравлял и НАСА, и компанию SpaceX. Он высказался в том плане, что это радостный день не только для нас, но и для них», — отметил глава НАСА.

На самом деле Рогозин не высказывался о запуске Crew Dragon. Успех США комментировал исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев. Он поприветствовал американских коллег и заявил о начале нового этапа в пилотируемой программе.

30 мая в 22:22 ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. Пуск к МКС стал вторым для Crew Dragon и первым, проходящим с экипажем на борту. Стыковка Crew Dragon и МКС должна состояться примерно через 19 часов после старта.

С 2011 года людей на МКС доставляют исключительно российские пилотируемые космические корабли серии «Союз». Соответствующий контракт НАСА и «Роскосмоса», предполагающий доставку на МКС одного астронавта за 90 миллионов долларов, завершается в октябре 2020 года.

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