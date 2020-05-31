Глава НАСА прокомментировал запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн прокомментировал запуск пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. Его интервью в Центре космических полетов имени Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида) траслировалось на сайте НАСА.

Он признался, что вздохнул с облегчением после старта, однако праздновать успех планирует только после того, как Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном безопасно состыкуется с Международной космической станцией (МКС). Брайденстайн добавил, что будет наблюдать за стыковкой из Центра космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас).

По словам главы НАСА, после выхода корабля на орбиту предстоит несколько включений маневровых двигателей перед стыковкой с МКС. Он отметил, что в настоящее время астронавтам необходим отдых, в то время как на Земле для команды ведомства «не будет ни минуты отдыха».

30 мая в 22:22 ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. Пуск к МКС стал вторым для Crew Dragon и первым, проходящим с экипажем на борту. Стыковка Crew Dragon и МКС должна состояться примерно через 19 часов после старта.

С 2011 года людей на МКС доставляют исключительно российские пилотируемые космические корабли серии «Союз». Соответствующий контракт НАСА и «Роскосмоса», предполагающий доставку на МКС одного астронавта за 90 миллионов долларов, завершается в октябре 2020 года.

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