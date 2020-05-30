В НАСА сочли погоду подходящей для запуска корабля SpaceX

Погодные условия на космодроме во Флориде, США, подходят для запуска ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon Илона Маска к Международной космической станции (МКС). Об этом в Twitter заявил глава НАСА Джим Брайденстайн.

Ранее президент США Дональд Трамп перед отправлением на космодром подтвердил, что вероятность старта Crew Dragon равна 50 процентам.

Предыдущая попытка запуска Crew Dragon к МКС, намеченная на 27 мая, была отменена незадолго до старта из-за неблагоприятных погодных условий.

Главной целью миссии Crew Dragon называется проверка систем корабля и готовности экипажа к работе с ним. Успешное завершение миссии космического корабля будет означать потерю «Роскосмосом» монополии в доставке людей на МКС, существовавшей с июля 2011 года, когда НАСА совершило последний полет в рамках программы Space Shuttle. Всего, начиная с 2006 года, «Роскосмос» получил от НАСА за доставку астронавтов на МКС более 4 миллиардов долларов

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