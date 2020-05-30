Трамп оценил вероятность запуска первого пилотируемого корабля Илона Маска

Президент США оценил вероятность запуска ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon Илона Маска к Международной космической станции (МКС). Об этом он заявил перед отправлением в штат Флорида для наблюдением за стартом, передает ТАСС.

Он подтвердил, что шанс запуска Crew Dragon компании SpaceX равен 50 процентам. По словам американского лидера, старт могут перенести на среду, 3 июня, из-за плохой погоды. «Мне кажется, я обязан там быть [на космодроме во Флориде], это очень волнующий [момент], несмотря на то, что шансы примерно 50 на 50», — подчеркнул глава государства.

Запуск корабля запланирован на 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск) 30 мая. К настоящему моменту астронавты NASA Даглас Херли и Роберт Бенкен уже поднялись на борт корабля.

Предыдущая попытка запуска Crew Dragon к МКС, намеченная на 27 мая, была отменена незадолго до старта из-за неблагоприятных погодных условий.

Главной целью миссии Crew Dragon называется проверка систем корабля и готовности экипажа к работе с ним. Успешное завершение миссии космического корабля будет означать потерю «Роскосмосом» монополии в доставке людей на МКС, существовавшей с июля 2011 года, когда НАСА совершило последний полет в рамках программы Space Shuttle. Всего, начиная с 2006 года, «Роскосмос» получил от НАСА за доставку астронавтов на МКС более 4 миллиардов долларов.

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