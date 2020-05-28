Астронавты первого пилотируемого корабля Илона Маска отправились на карантин

Астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен отправились на карантин после того, как старт первого пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX был отложен. Об этом сообщает ТАСС.

Перед полетом астронавты сдавали тесты на коронавирус и были на карантине на космодроме с 20 мая. Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли. Старт должен был состояться 27 мая в 23:33 по мск, однако за 17 минут до пуска его отложили из-за неподходящих погодных условий.

Следующая попытка старта Crew Dragon с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном будет предпринята 30 мая в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск).

Главной целью миссии Crew Dragon называется проверка систем корабля и готовности экипажа к работе с ним. Успешное завершение миссии космического корабля будет означать потерю «Роскосмосом» монополии в доставке людей на МКС, существовавшей с июля 2011 года, когда НАСА совершило последний полет в рамках программы Space Shuttle.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!