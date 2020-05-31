Опубликован видеообзор главного боя UFC Fight Night 176

Опубликован видеообзор главного поединка турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Ролик предоставлен правообладателем.
В главном бое UFC Fight NIght 176 американец Тайрон Вудли уступил бразильцу Гилберту Бернсу. Поединок продлился все пять раундов. Бернс записал на свой счет победу судейским решением.
Для Вудли поражение стало вторым подряд. В марте 2019-го он уступил Камару Усману и лишился чемпионского пояса в полусреднем весе.
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