Более 600 тысяч российских школьников прислали заявки на «Большую перемену»

Более 600 тысяч российских школьников прислали заявки на участие в конкурсе «Большая перемена». Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на открытии онлайн-фестиваля, приуроченного к Международному дню защиты детей, говорится в поступившем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе.

Кириенко поздравил участников фестиваля с праздником и поблагодарил их родителей и учителей. «Сегодня я хотел бы сказать слова благодарности всем тем, кто помогает сделать ваше детство счастливым. В первую очередь вашим родителям. У нас был по-настоящему удивительный учебный год, когда последние несколько месяцев вся учеба шла из дома, и многие родители на себе почувствовали, как непрост труд педагога и учителя», — сказал он.

Замруководителя администрации президента добавил, что в ближайшее время в конкурсе начнется этап решения кейсов, задачи для которого предоставляют крупнейшие российские компании. Конкурсные испытания «Большой перемены» построены так, что каждый участник сможет найти в нем возможности для реализации. Всего в конкурсе представлены девять тематических направлений, посвященных искусству и творчеству, журналистике, науке и технологиям, волонтерству, исторической памяти, путешествиям, городской среде, здоровому образу жизни и экологии.

Цель конкурса — дать каждому школьнику попробовать себя в разных направлениях. «А задача государства, школы, родителей — всех нас вместе — создать условия для того, чтобы талант каждого человека был реализован. Россия для этого, по истине, страна возможностей», — подчеркнул Кириенко.

Конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал 28 марта. Участие в нем могут принять учащиеся 8-10-х классов. Регистрация открыта на сайте БольшаяПеремена.онлайн до 23 июня.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!