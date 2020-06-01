Google отменила выход Android 11

Google отменила презентацию новой версии операционной системы для смартфонов, запланированную на 3 июня. Об этом сообщается в официальном аккаунте разработчиков для Android в Twitter.

В заявлении говорится, что мероприятие и релиз бета-версии Android 11 переносятся на неопределенный срок. «Мы рады рассказать вам как можно больше про Android 11, но сейчас не время праздновать», — сообщается в аккаунте компании. Судя по комментариям, пользователи уверены, что выход новой версии ОС задержали из-за акций протеста в США.

Часть пользователей поприветствовала решение Google, другая — осталась недовольна. «Какое отношение политика имеет к переносу событий 3 июня?» — задался вопросом комментатор @zephiK0. «Это не праздник, это просто релиз софта», — возразил пользователь @hudsonmartins.

В десятках городах США прошли акции протеста против полицейского произвола, в некоторых из них выступления жителей сопровождались беспорядками. Недовольство протестующих вызвано насильственной смертью чернокожего охранника Джорджа Флойда из Миннеаполиса, который скончался из-за грубого ареста.

Запланированная на середину мая презентация Android 11 ранее была отложена по причине пандемии коронавируса. 3 марта Google отказалась от проведения ежегодного мероприятия из-за опасений распространения смертельного вируса.

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