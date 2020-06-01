На базе «Газпрома» для «Силы Сибири» сняли карантин

Власти Якутии полностью сняли карантин на Чаяндинском месторождении, которое является ресурсной базой «Газпрома» для газопровода «Сила Сибири». Об этом сообщили в оперативном штабе региона, передает ТАСС.

С 20 мая карантин сохранялся только на двух участках, где располагаются госпиталь, изолятор и обсерватор — «ВЗиС 72 км АО "Стройтранснефтегаз"» и «ВЗиС Опорная база ООО "Газпром добыча Ноябрьск"».

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Режим был введен 17 апреля из-за эпидемии коронавируса, которая охватила поселки вахтовиков. Плохие условия проживания и недостаток информации привели к тому, что рабочие начали бунтовать.

Сообщалось, что до трети вахтовиков заразились коронавирусом. Однако по состоянию на 17 мая Роспотребнадзор подтвердил только 43 случая заражения коронавирусом.

Источники на месторождении утверждали, что результаты анализов в массовом порядке фальсифицируются, компания-подрядчик «Энергомонтаж СК» эту информацию официально опровергла. К 1 июня с месторождения планировалось вывезти 8,5 тысячи сотрудников.

Газопровод «Сила Сибири» из России в Китай является одним из наиболее статусных проектов «Газпрома» последних лет. Он был запущен в декабре прошлого года, срок контракта на поставки составляет 30 лет. Однако, как показало расследование «Ленты.ру», из-за халатности и попытки скрыть технологические проблемы компания может столкнуться с нехваткой газа для исполнения условий соглашения.

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