Создателям интернет-контента для российской молодежи окажут поддержку

Институт развития интернета (ИРИ) объявил о запуске акселератора для создателей интернет-контента для молодежи. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Как рассказал генеральный директор института Антон Ключкин, с 1 июня начинается прием заявок для участия в акселераторе. «Его цель — подготовка производителей контента к подаче заявки для участия в следующем конкурсе, который, предположительно, состоится осенью», — отметил он.

По его словам, благодаря этому конкурсанты получат ответы на ряд вопросов, связанных с финансированием, формированием бизнес-планов, заполнением заявок, отчетностью, показателями эффективности. В рамках курса организаторы расскажут о целях и задачах финансируемого контента, а также подробно разберут требования к заявкам и проектам. Лекции для участников проведет в том числе ряд известных производителей интернет-контента.

Курс будет состоять из двух частей: образовательного и консультативного. Первый будет самым обширным и включит в себя несколько блоков: контент, юридический, финансовый блоки, а также блок маркетинг и статистика.

Ранее Институт развития интернета по итогам первого конкурса на создание интернет-контента для молодежи утвердил 65 интернет-проектов, которые получат финансирование со стороны государства. Победители первой волны конкурса на создание интернет-контента для молодежи были отобраны из более чем тысячи заявок в категориях «Видеоконтент», «Проекты в блогосфере», «Игры и ПО», «Спецпроекты в СМИ».

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