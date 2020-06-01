Власти Подмосковья рассказали о ремонте дорог

В Подмосковье продолжается сезон дорожных работ, до конца года планируется отремонтировать свыше 1,7 тысячи участков автодорог протяженностью более двух тысяч километров, рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. Его цитирует РИАМО в понедельник, 1 июня.

«На сегодняшний день асфальтобетонное покрытие заменили на более 90 региональных и порядка 160 муниципальных участках дорог. Все рабочие обеспечены средствами индивидуальной защиты», — сказал он.

По его словам, ход работ отслеживают через автоматизированную систему. Министр уточнил, что укладка нового покрытия завершена на 157 муниципальных дорогах, отремонтированы дороги Подосиники — Батюшково — Ильинское, Яхрома — Ильинское, а также в Дмитровском городском округе.

Ремонт региональных дорог ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершить ремонтный сезон в Подмосковье планируется осенью.