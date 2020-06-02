Момент поджога 13 автомобилей в российском городе попал на видео

Момент поджога в Кургане 13 автомобилей общей стоимостью 18 миллионов рублей попал на камеры видеонаблюдения. Запись опубликовал Telegram-канал «LIFE SHOT».

Сообщается, что мужчина ночью пробрался на стоянку автосалона, облил машины жидкостью из канистры, затем бросил спичку. После этого он ушел, однако позже поджигателя задержали. Мужчина не объяснил причину поступка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Ранее в мае россиянин из екатеринбургского района Уралмаш ночью поджег квартиру знакомого, а затем вышел на улицу, чтобы поглядеть на горящий дом.

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