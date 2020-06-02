Депутаты Рады потребовали отменить амнистию для участников Майдана

50 депутатов Верховной Рады потребовали от Конституционного суда Украины отменить амнистию для участников массовых протестов на Майдане в 2013-2014 годах. Информация об этом опубликована на сайте Конституционного суда.

Обращение направили исключенные из фракции «Слуги народа» депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Антон Поляков и Анна Скороход, а так же депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский.

Депутаты требуют признать закон об амнистии для протестующих несоответствующим Конституции Украины.

Ранее мониторинговая миссия по правам человека ООН рекомендовала Украине отменить закон об амнистии участников событий на Евромайдане. Ведомство, ссылаясь на отчет миссии, говорит, что правоохранительные органы Украины не смогли расследовать убийства 43 человек. Причину этого видят в недоукомплектованности судов и недостаточном финансировании учреждений судебных экспертиз, а также в сохранении на должностях некоторых чиновников МВД, которые могут быть причастны к преступлениям против протестующих.

Евромайдан — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Центральная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года. Позже площадь стала эпицентром силового противостояния митингующих и милиции.

Резкое обострение ситуации произошло 18 февраля 2014-го, когда на Майдане применили оружие. Всего в ходе противостояния погибли свыше 100 человек. Новая украинская власть возложила ответственность за это на спецподразделение МВД «Беркут». Сотрудники «Беркута» свою причастность к убийствам отрицают.

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