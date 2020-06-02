Власти предложили ускорить внедрение цифровых технологий в экономике

Правительство России предложило ускорить внедрение цифровых технологий в экономике за счет развития системы удаленного взаимодействия субъектов экономики и перевода государственных услуг в цифровой формат. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на общенациональный план восстановления экономики страны.

Власти планируют запустить сервис «Госпочта» для полной цифровизации документооборота, и платформу для выдачи любых лицензий и разрешений для бизнеса на Едином портале госуслуг.

План также предполагает создание платформы «Цифровые технологии производительности», которая будет включать в себя механизм сбора различных практик в области повышения производительности труда. Еще одна цифровая платформа будет создана для обмена данными между гражданами и организациями в электронном виде.

Нацпроект «Цифровая экономика» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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