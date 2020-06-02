Названа дата открытия главного храма Минобороны

Церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке Минобороны «Патриот» состоится 22 июня. Дату назвал министр обороны Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

Шойгу уточнил, что открытие храма состоится в День памяти и скорби — дату начала Великой Отечественной войны. Министр обороны добавил, что 22 июня также откроется музейный комплекс «Дорога памяти».

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О завершении возведения главного храма Минобороны стало известно 9 мая, его строили к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Храм и территория вокруг него символизируют память о победе над фашизмом. Так, диаметр барабана главного купола составляет 19 метров 45 сантиметров — в честь года окончания войны (1945). Высота звонницы составляет 75 метров — 75 лет со дня Победы. Высота малых куполов составляет 14 метров 18 сантиметров, она равна числу дней, в течение которых длилась война (1418). Протяженность мультимедийной галереи «Дорога памяти» на территории собора составляет 1418 шагов.

24 апреля сообщалось, что на стенах храма появятся мозаики с изображением президента Владимира Путина, главы Минобороны Сергея Шойгу и советского вождя Иосифа Сталина. Мозаику с Путиным позже было решено убрать. Изображение Сталина, по словам настоятеля храма епископа Клинского Стефана, будет фигурировать во фрагменте мозаики о победе в Великой Отечественной войне.

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