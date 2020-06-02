Журналист испытал вакцину от коронавируса и описал неприятный побочный эффект

Британский журналист Джек Соммерс (Jack Sommers) в тексте для газеты The Independent описал свои ощущения после того, как испытал вакцину от коронавируса. Он стал участником первого этапа испытаний около месяца назад. Его рассказ о том, как проходят испытания, а также о неприятном побочном эффекте опубликован на сайте издания.

По словам Соммерса, для подачи заявки на участие ему пришлось завести отдельный банковский счет (за пять походов в больницу репортер получил 235 фунтов стерлингов, чуть более 20 тысяч рублей), пройти онлайн-опрос о состоянии своего здоровья и о своей семье, после чего его пригласили в больницу.

Сперва журналист сдал анализы, заполнил все необходимые документы и посмотрел обучающее видео. Потом он отправился домой, где провел некоторое время в ожидании одобрения заявки. «Будьте готовы к бесконечным вопросам друзей и родных, в частности о том, что вас заразят коронавирусом по ходу испытаний. Это не так», — написал Соммерс.

Британца пригласили на инъекцию, которая прошла безболезненно. При этом он отметил, что перед процедурой ему пришлось побороть страх уколов, и в этом ему помогло осознание факта, что он может помочь миллионам людей. После прививки Соммерсу вручили термометр и сказали вести дневник симптомов.

«Худшим побочным эффектом оказалась паранойя», — отметил журналист. В первую неделю после вакцинации у Соммерса пару раз поднималась температура, хотя сейчас он признал, что мог себе это придумать. В течение следующих недель он не испытал никаких симптомов. «Хочется рассказать внукам, что я тестировал вакцину, которая спасла человечество», — поделился Соммерс, хотя и признал, что впереди еще сотни тестов. «Но даже если "моя" вакцина не поможет, то я никогда не пожалею о том, что был одним из первых, кто поучаствовал в испытаниях», — отметил журналист.

Известно, что всего в мире ведется разработка 124 потенциальных вакцин, 10 из них проходят клинические испытания. На 2 июня зафиксировано 6,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли 378 тысяч человек, полностью вылечились 2,9 миллиона пациентов.

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