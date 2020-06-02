Украина сообщила об «очень плохой» ситуации с коронавирусом в Крыму

Действия России усугубляют эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в Крыму. Об этом сказал постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского на полуострове Антон Кориневич, пишет Liga.net.

По его словам, в Крыму «действительно все очень плохо», есть и «кричащие вещи». Кориневич заявил, что российские власти используют полуостров как госпиталь для инфицированных коронавирусом военнослужащих.

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«С этой целью уже построен специальный госпиталь в Севастополе в бухте Омега исключительно для зараженных коронавирусом военных», — рассказал чиновник, добавив, что пока идет его строительство, для тех же целей используется госпитальное судно «Енисей», годами не выходившее в море.

Кориневич считает, что риски распространения коронавируса повышает призыв местных жителей в Вооруженные силы России и «незаконное авиасообщение с Крымом». Он добавил, что полуостров якобы испытывает проблемы и с медицинской сферой, а в местах заключения не соблюдаются санитарно-гигенические нормы.

«"Вишенкой" на торте является то, что 24 июня в Севастополе, Симферополе и Керчи должны состояться парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. А это — скопление гражданских лиц, военных. Уже менее чем через месяц. И мы не думаем, что пандемия и угроза коронавируса спадет на ноль в конце июня», — резюмировал украинский политик.

Согласно последним данным, всего в Республике Крым коронавирус обнаружен у 387 человек. В общей сложности за время пандемии 229 пациентам удалось вылечиться, а жертвами заболевания стали 11 человек. Режим повышенной готовности был отменен в республике с 18 мая для всех граждан, кроме пожилых людей старше 65 лет.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного на полуострове референдума. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав местных жителей. Российские власти отвергают эти обвинения.

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