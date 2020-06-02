На Украине заразился коронавирусом сотрудник Минздрава

В аппарате Министерства здравоохранения Украины был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 2 июня, сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает «Страна.ua».

Инфекция была обнаружена накануне. Установлен круг лиц, с которыми контактировал зараженный сотрудник. Они пройдут тестирование на коронавирус.

«Какое-то количество людей будет отправлено на самоизоляцию. То есть все так, как это происходит на любом другом предприятии или организации», — подчеркнул Степанов.

По последним данным, коронавирус на Украине был выявлен у 24 340 человек. С начала пандемии умерли 727 пациентов. Выздоровели 10078 инфицированных. На лечении находятся 13 535 заболевших. Страна постепенно смягчает условия карантина, введенного из-за пандемии.

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