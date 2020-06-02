Коронавирус помешал провести в Киеве сессию Парламентской ассамблеи НАТО

Карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, помешал провести в Киеве весеннюю сессию Парламентской ассамблеи НАТО, передает УНИАН.

Мероприятие было запланировано на 22-25 мая. Верховная Рада приняла постановление о переносе сессии. Новая дата будет согласована позже. В документе подчеркивается «конституционно закрепленное стремление» Украины стать членом НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную программу «Украина — НАТО» на 2020 год. Особое внимание в документе уделяется достижению соответствия критериям членства в Североатлантическом альянсе и переводу сектора безопасности и обороны на стандарты блока.

В 2019 году, при президенте Петре Порошенко, в Конституцию Украины внесли поправки, закрепляющие курс на вступление страны в НАТО и Евросоюз.

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