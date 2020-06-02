Доказано существование оси зла во Вселенной

Астроном Лиор Шамир (Lior Shamir) из Университета штата Канзас в США обнаружил, что галактики во Вселенной не вращаются случайным образом. Препринт статьи, доказывающей существование оси зла (axis of evil), опубликован в репозитории arXiv и пока еще не прошел рецензирование.

Исследователь изучил 200 тысяч галактик и обнаружил, что распределение направления вращения галактик создает квадрупольную картину, что нельзя объяснить случайным совпадением. По мнению ученого, это может говорить о том, что ранняя Вселенная могла вращаться подобно гигантской галактике.

Шамир определил направление вращения галактик по эффекту Доплера, видимого на боковых краях диска. Галактики могут вращаться по часовой или против часовой стрелки, и от этого зависит смещение спектра световых волн, испускаемых краями галактики. Красное смещение указывает на то, что часть галактики движется в направлении от наблюдателя, а синее смещение — к наблюдателю. Согласно космологическому принципу, Вселенная изотропна, и, значит, распределение галактик по их вращению должно быть равномерным.

Ученый выяснил, что существует избыток галактик, вращающихся по часовой стрелке. Соотношение составляет 51 к 49, но в изотропной Вселенной вероятность такого распределения составляет один к миллиарду. При этом выявленная асимметрия согласуется с квадрупольной структурой, то есть в двух из четырех направлений разница становится более выраженной. Такая картина возникает, если Вселенная вращается по четырем осям.

Это согласуется с данными о квадруполе микроволнового фона, связанного с распределением флуктуаций температур. Это явление ученые называют осью зла, однако одним из возможных объяснений наблюдаемой анизотропии было «загрязнение» ярким светом современной Вселенной. Новое исследование лишено этого недостатка, поэтому подтверждает существование оси зла.

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