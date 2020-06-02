Овечкин обратился к американцам в связи с беспорядками

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в Twitter обратился к американцам в связи с беспорядками в стране из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Овечкин заявил, что ему грустно наблюдать за происходящим в США. «Нам всем важно уважать и любить друг друга в независимости от того, как мы выглядим. Нам нужно слушать и меняться, беречь друг друга и семью», — написал хоккеист.

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Чернокожего мужчину арестовали 25 мая возле продуктового магазина. Он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители вытащили его из автомобиля и уложили на асфальт, один из них грубо придавил задержанного коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался от удушения. Четверых полицейских после произошедшего уволили, один из них арестован.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе, штат Миннесота, с 26 мая. Они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В город для усиления охраны порядка уже введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника, действует комендантский час.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел «Кэпиталс» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли.

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