Российских детей в затопленном грязной водой котловане сняли на видео

В Мурманске дети залезли в затопленный грязной водой котлован, расположенный недалеко от детской площадки во дворе жилого дома. Местная жительница сняла купание на видео, ролик публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Вон, плавают... Я не знаю, где их родители», — говорит автор видео. На опубликованных кадрах видно, как трое мальчиков плескаются и плавают в образовавшемся под окнами жилого дома пруду, тогда как на детской площадке неподалеку дети качаются на качелях и играют с родителями.

По информации издания, котлован выкопали несколько лет назад, но так и не стали использовать по назначению.

Весной прошлого года в результате активного таяния снега на улицах Нового Уренгоя образовались огромные лужи. Местные дети воспользовались обстановкой и стали плавать по воде на надувных лодках. Очевидцы сняли «заплыв» детей на видео и выложили в соцсети.

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