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Дети устроили заплыв на лодках по затопленным улицам ямальского города

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В результате активного таяния снега на улицах Нового Уренгоя образовались огромные лужи. Местные дети воспользовались обстановкой и придумали плавать по воде на настоящих надувных лодках. Очевидцы сняли это на видео, которое опубликовано в группе «ЧП / ДТП / Новый Уренгой» во «ВКонтакте».

На кадрах три мальчика стоят на обочине парковки во дворе и спускают лодку на воду. Один их них забирается в нее и начинает грести доской будто веслом. Другие двое наблюдают за этим.

В комментариях к посту горожане указывают, что аналогичные лужи образовываются и в других районах Нового Уренгоя. «Практически в каждом дворе есть свое небольшое озеро. А во дворах некоторых школ небольшое море», — написала одна из пользователей.

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