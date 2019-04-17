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Российские дети устроили заплыв на плотах по огромной луже на детской площадке

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NGS news / YouTube

В Новосибирске дети соорудили самодельный плот и устроили заплыв по гигантской луже, которая образовалась на месте детской площадки в результате таяния снега. Видео, снятое очевидцами, опубликовали НГС.НОВОСТИ.

На кадрах видно, как три девочки плывут на плоту, отталкиваясь при помощи палки. Несколько детей стоят на берегу и наблюдают за этим.

Издание отмечает, что лужа находится в центре Тимирязевского сквера, недалеко от жилых домов. Ее глубина — примерно по колено, по размерам она больше похожа на пруд. Наполовину под водой оказались скамейки, турники и детские снаряды.

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