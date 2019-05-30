Российская девочка покаталась в луже на плоту и попала на видео

В городе Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе очевидцы засняли на видно, как девочка катается на плоту в большой луже. Ролик был опубликован в паблике «ВКонтакте».

На кадрах видно, как девочка в розовой куртке стоит на самодельном плоту и гребет в сторону других детей, распорожившихся на другом «берегу».

Пользователи в комментариях не удивились досугу ребенка. «Продолжают традиции», — написала пользовательница соцсети Маргарита Мережко.

«Мое детство. С утра до вечера на улице торчали, плавали на этих плотах, сами ремонтировали, пенопласт на вес золото был», — вспомнила Любовь Андреевская в комментариях к записи.

Ранее сообщалось, что в результате активного таяния снега на улицах Нового Уренгоя образовались огромные лужи. Местные дети воспользовались обстановкой и стали плавать по воде на надувных лодках. Очевидцы сняли «заплыв» детей на видео и выложили в соцсети.

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