Москвичи подняли цены на квартиры в период самоизоляции

В мае 2020-го вторичное жилье в Москве подорожало в рублях на 0,5 процента, до 183,34 тысячи рублей за квадратный метр. В долларах цены за тот же период выросли более чем на 3 процента, до 2,5 тысячи за «квадрат». Об этом говорится в материалах аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают эксперты, обвал спроса на недвижимость, произошедший в период действия в городе режима самоизоляции, пока не мешает продавцам «рисовать» новые ценники. Москвичи не просто поднимают стоимость квартир — темпы мнимого роста цен в мае даже увеличились, констатируют в ИРН. «Дорожают в основном края рынка. Самый дешевый тип жилья — квартиры в панельных пятиэтажках — за месяц прибавил 1 процент. Сейчас пользуются хоть каким-то спросом только самые бюджетные лоты, соответственно, их вымывание приводит к повышению средних цен в доступных сегментах», — поясняют аналитики.

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Также наблюдается рост цен на относительно дорогое жилье: «трешки» и многокомнатные квартиры прибавили за май по 0,7 процента, а квартиры в престижных округах — от 0,6 до 1 процента. «Однако сделок в дорогих сегментах сейчас крайне мало, так что увеличение стоимости недвижимости в данном случае отражает веру владельцев квартир в бурный рост спроса после отмены карантинных ограничений, а не реальную ситуацию на рынке», — заключают в ИРН.

В мае сообщалось, что самая дешевая московская квартира стоит 1,7 миллиона рублей. Она расположена на втором этаже трехэтажного здания в районе Донской (Южный административный округ). Ее общая площадь — 10 квадратных метров, жилая — 7 «квадратов», кухня — 2 квадратных метра.

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