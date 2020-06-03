Заявления о недостроенном в Бурятии госпитале Минобороны оказались ложью

В Бурятии опровергли распространенную местным депутатом информацию о том, что расширяемый по просьбе региональных властей медцентр Минобороны остался недостроенным. Об этом сообщает «Независимая газета».

Медицинский центр в Улан-Уде, строительством которого занимались военные в рамках борьбы с распространением коронавируса, был сдан в эксплуатацию в мае. Однако местный депутат-коммунист Баир Цыренов заявил о том, что госпиталь «абсолютно недостроен».

В ответ на это заявление пресс-служба Восточного военного округа разъяснила, что абсолютно достроенный госпиталь расширяется дополнительно по просьбе местных властей. «Руководство Бурятии обратилось с просьбой дополнительно переоборудовать еще 10 палат на втором этаже госпиталя под реанимационные. Реализация работ потребовала 7 суток на проводку специальных коммуникаций для проводки кислорода и дооснащения 10 палат. Все работы по дооборудованию реанимационных палат на втором этаже госпиталя будут завершены до конца текущей недели», — сообщили в пресс-службе.

Однако, отмечает издание, СМИ продолжили распросранять непроверенную информацию. «Очень хочется надеяться, что журналисты проявят объективность и не станут дальше распространять, по сути, фейковую информацию о «недострое» в Бурятии. Или как минимум донесут до читателей полную и реальную картину. А вообще ситуация показательная — мы все привыкли к фейкам от либеральной тусовки против военных (вспомните вбросы о введении в Москву войск, приказе Шойгу о комендантском часе и чуть ли не танках на МКАДе), что заявление бурятского коммуниста и депутата, видимо, вызвало доверие, хотя за ним логично предположить политические интересы одного человека», — приводит издание мнение политолога Олега Матвейчева.

В свою очередь, политолог и экономист Никита Кричевский отметил, что коронавирус сегодня стал самой актуальной темой дня для быстрого политического пиара. «Военный госпиталь в Улан-Уде о готовности к приему COVID-больных в котором военные доложили лично(!) президенту, оказывается, недостроен», — недоумевает эксперт.

Депутат Народного Хурала Бурятии мог бы поинтересоваться даже не у военных, а у администрации Бурятии о том, какие работы выполняются в госпитале, продолжил Никита Кричевский. Кроме того, добавил он,всегда есть возможность узнать у строителей, сколько времени потребуется для оборудования системы проводки кислорода и дооснащения 10 палат специальной аппаратурой.

«Наконец, чем занимается комиссия Хурала по этике? То, что допустимо для оппозиции, категорически неприемлемо для народных избранников. Депутаты для того и выбраны, чтобы взаимодействие законодательной и исполнительной власти повышало качество жизни в регионе. Сегодня это прежде всего противодействие коронавирусной инфекции», — резюмировал эксперт.

