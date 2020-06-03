Призыв пилота к покупкам с туалетной бумагой возмутил сеть

Призыв пилота британской авиакомпании покупать билеты так же активно, как люди покупали туалетную бумагу, возмутил пользователей сети. Публикация появилась на официальной страничке сотрудника Virgin Airlines в Instagram.

На ролике командир воздушного судна по имени Крис держит картонную табличку с надписью Buy airline tickets like you bought toilet paper («Приобретайте авиабилеты так, как вы приобретали туалетную бумагу»). Спустя несколько секунд в него летят рулоны желтой бумаги.

«Мы нуждаемся в том, чтобы люди снова начали бронировать билеты. Это поможет авиакомпаниям заполнить самолеты и ускорить восстановление пассажирских перевозок», — подписал пост пилот.

Подписчики Криса посчитали его призыв неуместным в условиях пандемии коронавируса. «У меня были билеты, но авиакомпания отменила перелет и не вернула средства. Они просто украли мои деньги», — негодовал один. «Я бы с удовольствием, но границы еще закрыты», — сетовал другой пользователь. «Если бы авиакомпании относились к своим клиентам не как к скотине, то может быть. Но все это время, пока пилоты зарабатывали по 64 тысячи фунтов стерлингов, ничто их не волновало», — критиковал третий комментатор.

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