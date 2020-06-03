Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике

Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике. Об этом сообщается на сайте СК по Санкт-Петербургу.

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По данным следователей, пластическую операцию женщине провели 29 мая в одной из частных клиник города. При этом лицензии у учреждения на проведение данной деятельности не было. Необходимое оснащение и условия для проведения операции также отсутствовали.

Через день, 31 мая, самочувствие женщины ухудшилось, из-за чего ее госпитализировали в государственную больницу. Однако на следующий день она умерла. По предварительным данным, причиной смерти стал септический шок с присоединением ДВС-синдрома на фоне кровопотери.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего а также причастные к смерти женщины. Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека».

В марте после операции по исправлению носовой перегородки умер пациент московской клиники. По предварительной версии, причиной смерти стало острое нарушение мозгового кровообращения.

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