Пожилая россиянка с инвалидностью три дня провела с телом сына и кричала соседям

Пожилая жительница Москвы провела несколько дней в квартире с трупом погибшего сына. Ее нашли полицейские, которые приехали по вызову соседей, сообщает РЕН ТВ.

Жильцы дома на 1-й Новокузьминской улице позвонили в полицию из-за криков пенсионерки по соседству. Издание пишет, что женщина кричала о смерти сына.

В момент обнаружения слепая пенсионерка с инвалидностью пребывала в беспомощном состоянии. В квартире также находилось тело мужчины со множественными колото-резаными ранами. По предварительным данным, он скончался три дня назад.

Пожилая женщина госпитализирована в больницу. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве полицейские обнаружили тела россиянки и ее сожителя. В квартире с ними находились трое детей, в том числе 11-месячный ребенок.

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