Кремль возмутила украинская видеоигра с победившим Гитлером на Красной площади

Кремль рассчитывает, что российские компетентные ведомства примут меры к украинской видеоигре с победившим Гитлером на Красной площади, возмутился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 3 июня.

«Эта игра, с нашей точки зрения, не что иное, как просто пропаганда нацизма. Что недопустимо», — сказал Песков.

Он выразил сожаление в связи с тем, что стратегия Strategic Mind: Blitzkrieg доступна на территории России в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее член Совета Федерации заявил, что пропаганда фашистской идеологии преследуется по закону. Сенатор высказал негодование в связи с демонстрацией в игре фашистских лидеров.

В конце мая киевская студия Starni Games опубликовала ролик к своей стратегии, где показана альтернативная версия событий Второй мировой войны. «Во главе армии Германии вам предстоит поставить на колени всю Европу. Настало время блицкрига!» — говорится в анонсе игры.

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