Прыжок с 60-метровой скалы в море обернулся для юноши переломом и попал на видео

В английском графстве Дорсет два купальщика спасли юношу, прыгнувшего с 60-метровой скалы в море. Видео прыжка опубликовал таблоид Daily Mail.

Майкл Вайли (Michael Wiley) с приятелем Диланом Кирквудом (Dylan Kirkwood) купались у подножия известняковых скальных ворот Дердл-Дор, расположенных на Юрском побережье. Прямо на их глазах несколько человек начали прыгать со скалы в море.

Прыжок, попавший на видео, обернулся для 20-летнего отдыхающего переломами. На кадрах видно, как юноша падает в воду, после чего к нему на помощь устремляются Вайли с Кирквудом. Мужчины затащили пострадавшего на надувного единорога и доставили на берег. Затем пловца отвезли в больницу.

«Он бы утонул. Он так сильно ударился об воду, что даже не всплывал на поверхность. Он сразу пошел на дно, — рассказывает Вайли. — Мы с моим приятелем Диланом Кирквудом запаниковали и принялись искать его. Наконец мне удалось его найти. Я увидел очертания его тела на дне моря, но до него было так далеко».

Вайли утверждает, что он предпринял около пяти попыток, чтобы доплыть до пострадавшего. В итоге ему все же удалось вытащить его на поверхность. «Я просто схватил его за руку и пытался вытянуть наверх», — пояснил спаситель.

Когда Вайли с Кирквудом затащили юношу на надувной матрас, изо рта британца шла кровь. «У него не было сердцебиения, и он совсем не дышал, — продолжил Вайли. — Мы доставили его на берег, где находились четыре дамы. Они сделали ему сердечно-легочную реанимацию, благодаря чему он задышал». Женщина, снявшая прыжок на видео, отметила, что в результате падения юноша сломал позвоночник.

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