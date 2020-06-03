Кадыров заплакал в мечети

Глава Чечни Рамзан Кадыров заплакал во время проповеди в мечети «Сердце Чечни» в Грозном. Кадры появились на его странице во «ВКонтакте».

Руководитель республики поделился записью сообщества «Кадыров за ислам». «Слеза, падающая с глаз человека из-за любви к посланнику Аллаха, возвышает его, очищает от грехов и, несмотря на горечь, утешает», — говорится в публикации.

В комментарии также отмечается, что Кадыров, «не раз доказавший ценность каждой своей слезы», показывает хороший пример.

В августе 2019 года глава Чечни попросил, чтобы после его смерти народ собрался и построил маленькую мечеть в его честь. По словам Кадырова, жители республики хотели дать его имя самой большой мечети в Европе «Гордость мусульман». При этом он отметил, что маленькая мечеть в его честь, возведенная после смерти, будет для него большим подарком.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!