Определен объем экспорта агропромышленного комплекса Москвы

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса столицы за первый квартал 2020 года вырос на 33 процента по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Он составил около 861 миллиона долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Столичные компании сумели реализовать наработанные договоренности на международных рынках в первом квартале и адаптировать к новым условиям свою работу во втором квартале», — поясни заместитель мэра столицы Владимир Ефимов. Всего за первый квартал 2020 года столица экспортировала сельхозпродукцию в 112 стран. Ключевыми партнерами стали Турция, Казахстан, Белоруссия, Египет и Судан.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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