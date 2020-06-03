Власти Подмосковья рассказали о новом стандарте работы спортивных объектов

В Подмосковье подготовились к возобновлению работы спортивных объектов, все организаций должны соблюдать новые санитарные требования, заявил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков. Его цитирует РИАМО в среду, 3 июня.

По его словам, на оснований рекомендаций Роспотребнадзора министерство разработало Стандарт организации работы спортивных объектов. Для отслеживания соблюдения его положений сформирован оперативный штаб.

«На каждом объекте появятся стюарды-контролеры, призванные обеспечить максимально четкое и пристальное соблюдение всех требований безопасности», — рассказал министр.

На сегодняшний день в регионе начали работу учебно-тренировочные базы профессиональных футбольных клубов — участников Премьер-Лиги. С 1 июня допускается открытие спортивных объектов для тренировок членов сборных команд России, Подмосковья и членов профессиональных спортивных клубов.

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