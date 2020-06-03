Начало разлива топлива в Норильске попало на видео

Начало разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, из-за которого власти ввели режим ЧС, попало на видео. Видео публикует в своем Telegram-канале издание Baza.

На ролике видно, как топливо выливается из поврежденной цистерны и стремительно заливает все вокруг. «Чистая соляра!» — говорит голос за кадром.

По данным Гепрокуратуры, 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. В Росприроднадзоре заявили, что предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ на водных объектах в Норильске оказалась превышена в десятки тысяч раз.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. Пострадавших нет. Первый вице-президент компании «Норникель» Сергей Дяченко заявил, что разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 мог случиться из-за таяния грунтов вечной мерзлоты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!