Найдена вакансия мечты без обязанности работать с зарплатой в тысячи долларов

В Швеции найдена уникальная вакансия, согласно которой в обязанности работника входит только включать и выключать свет на станции Korsvägen в начале и конце рабочего дня. Об этом сообщается на сайте Шведского радио.

Работодатели Симон Голдин и Якоб Сеннебю обещают кандидату заработную плату в размере 2,3 тысячи долларов (158 тысяч рублей) в месяц. Работник должен ежедневно в строго оговоренное время приезжать на станцию Korsvägen, которую откроют в 2026 году в городе Гётеборг, чтобы включать и выключать свет. В остальное время сотрудник станции не будет обременен работой.

Отмечается, что работнику разрешено уволиться по первому требованию, но при желании он сможет занимать эту должность пожизненно. Соискатели подчеркнули, что готовы выплачивать зарплату в течение 120 лет. Необычный арт-эксперимент спонсирует Шведский художественный совет и Управление транспортом. Под вакансию мечты уже выделили сумму в 650 тысяч долларов (более 44 миллионов рублей).

С помощью уникального арт-эксперимента художники Голдин и Сеннебю решили привлечь внимание к проблеме неравенства в обществе. На вакансию откликнулись не только жители Швеции, но также американцы, тайваньцы и филиппинцы. Свои заявки прислали по меньшей мере 125 претендентов.

В прошлом году миллионер устроил поиски компаньона для посещения музыкальных фестивалей. Мужчина обещал заплатить кандидату пять тысяч фунтов стерлингов (431,7 тысячи рублей по текущему курсу) за концерт.

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