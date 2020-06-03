Президент США Дональд Трамп объявил войну китайским авиакомпаниям — он подписал указ о приостановке их полетов между этими странами. Об этом сообщает CNBC.

Лидер США назвал свое решение ответом на действия руководства Китая, которое отказало американским авиакомпаниям в праве возобновить полеты в полном объеме. Запрет США вступает в силу 16 июня, однако Трамп имеет право ускорить процесс.

Отмечается, что американские авиаперевозчики были готовы вернуться к прежнему режиму работы с КНР уже 1 июня. «Мы поддерживаем и ценим действия правительства США по обеспечению соблюдения наших прав», — отметили в совместном релизе компании Delta Air Lines и United Airlines. Известно, что министерство транспорта США считает действия Пекина нарушением Соглашения о международном воздушном транспорте.

В конце мая министерство торговли США внесло в черный список 33 правительственные и коммерческие организации из Китая. В список вошли институты, университеты и ряд высокотехнологичных компаний. Девять организаций попали в него за то, что они, по мнению властей США, причастны к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. 24 компании были внесены за причастность к деятельности, «противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политике США».

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